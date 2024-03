Ospedale di Fondi, il sindaco: “Pronto soccorso e personale le nostre sfide”

“Prosegue incontro dopo incontro, tra audizioni, commissioni e conferenze, l’impegno per restituire al ‘San Giovanni di Dio’ servizi, personale e risorse”.

È quanto ha commentato il sindaco Beniamino Maschietto ricorrendo ad una locuzione latina, Gutta cavat lapidem (la goccia scava la pietra), per ribadire il suo impegno – sono pronto a ripetere altre cento volte quanto esposto ormai in ogni possibile sede”.

“Devo dire che ho percepito una forte presa di coscienza delle criticità esistenti, non solo in relazione al pronto soccorso e al personale, ma anche per quanto riguarda la medicina e le, quanto meno discutibili, modalità di ‘arruolamento’ di medici al pronto soccorso. Abbiamo bisogno, al contrario, di professionisti validi, stabili e presenti, che abbiano a cuore il proprio lavoro, il prossimo e l’ospedale. Ringrazio ancora una volta il presidente Rocca e coloro che, a tutti i livelli e colori politici possibili, stanno prendendo a cuore la nostra causa. La pazienza e la diplomazia premiano sempre, continueremo, goccia dopo goccia, a ribadire il concetto e a lottare per la sanità locale”.