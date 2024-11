Ospedale, Fondi in Azione chiede fatti e non solo dichiarazioni

Fondi in Azione, attraverso un comunicato stampa, ha espresso considerazioni sulla recente visita dell’onorevole Tiero a Fondi e sulla nota che ne è seguita. Pur apprezzando l’interesse dimostrato per un ospedale funzionante e adeguato alle necessità del territorio, il gruppo politico sottolinea l’importanza di azioni concrete e non solo dichiarazioni.

Nel comunicato viene evidenziata “l’urgenza di risultati tangibili”, come il potenziamento del personale sanitario e di altre funzionalità legate all’ospedale. Pur appoggiando l’idea di un polo ospedaliero tra Fondi e Terracina, Fondi in Azione si chiede perché questa proposta non sia stata inclusa nella programmazione sanitaria 2024-2026, considerando che Tiero è membro della commissione Sanità Regionale e conosce le richieste del territorio.

Fondi in Azione, al termine del comunicato, chiede alla giunta regionale di rivedere le proprie responsabilità e ribadisce la propria disponibilità a collaborare per il bene del territorio e a sostenere le azioni necessarie per garantire un ospedale adeguato.