Ospedali di Fondi e Terracina, Maschietto chiede incontro con Asl e Regione

Il vicesindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha chiesto un incontro urgente con Asl e Regione Lazio per affrontare il potenziamento degli ospedali di Fondi e di Terracina.

“Sarà inviata alla Regione Lazio e alla Asl di Latina – ha spiegato Maschietto – la deliberazione di Consiglio comunale in tema di sanità territoriale approvata all’unanimità dall’assise cittadina il 22 maggio scorso, con richiesta di un incontro urgente”.

Si chiederà di dare attuazione al quadro degli interventi di potenziamento delle strutture ospedaliere di Fondi e Terracina programmato da Regione e Asl – il cui ritardo di attuazione sta determinando di fatto un depotenziamento delle funzioni previste.



“Con riferimento al San Giovanni di Dio – ha continuato il vice sindaco – con la deliberazione si rivendica la piena funzionalità del nosocomio chiedendo di garantire un’adeguata, costante, efficiente e completa assistenza sanitaria territoriale, in modo particolare attraverso il potenziamento del Pronto Soccorso e di tutti i servizi annessi e di supporto, quali Laboratorio analisi, Diagnostica per immagini, Cardiologia; l’adeguamento e miglioramento del reparto di Ostetricia e Ginecologia; l’attivazione a pieno regime delle attività chirurgiche in day/week surgery; l’adeguamento e miglioramento dell’Endoscopia digestiva; il ripristino dei n°4 posti di Terapia Intensiva; l’attivazione dell’Ambulatorio odontoiatrico; il complessivo miglioramento sismico della struttura; la riorganizzazione dei locali del Distretto socio-sanitario; la realizzazione della piattaforma elisuperficie interna all’ospedale; la riorganizzazione della Medicina”.



“Tutti ricordano – ha detto ancora Maschietto – l’impegno costante portato avanti per anni dal Sindaco Salvatore De Meo nell’esigere misure concrete di ottimizzazione e potenziamento dell’ospedale di Fondi, un impegno che mi sono ripromesso di riaffermare con altrettanta determinazione. Negli ultimi dieci anni, grazie all’impulso costante dell’amministrazione comunale si è sempre registrata un’unità di vedute in Consiglio comunale, confermata dall’approvazione unanime degli atti deliberativi della massima assise cittadina in tema di sanità.

E’ tempo che la Regione Lazio e la Asl attuino quella programmazione strategica più volte annunciata, in mancanza della quale dal funzionalità dell’ospedale di Fondi si è progressivamente ridimensionata”.