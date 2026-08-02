Ospedali pontini: salvati tutti i posti degli ausiliari

Si è concluso il cambio d’appalto del servizio degli ausiliari negli ospedali della provincia di Latina, che coinvolge le strutture di Latina, Terracina, Fondi e Formia. Dopo gli incontri sindacali del 24 e 27 luglio e la successiva firma dei contratti, è stata assicurata la continuità occupazionale dei lavoratori per i prossimi quattro anni.

A sottolinearlo è FAST/CONFSAL Latina, che evidenzia come il risultato rappresenti un traguardo importante per centinaia di addetti che da oltre vent’anni operano negli ospedali del territorio, spesso in condizioni di precarietà legate al sistema degli appalti. Gli ausiliari hanno garantito nel tempo un supporto essenziale all’attività sanitaria, affrontando anche le difficoltà della pandemia e delle riorganizzazioni del settore.

Secondo il sindacato, il confronto con le nuove aziende aggiudicatrici ha consentito di confermare i parametri orari e retributivi, oltre a salvaguardare tutti i posti di lavoro. FAST/CONFSAL Latina, insieme a USB, rivendica il ruolo svolto durante la vertenza e ringrazia i lavoratori per la professionalità dimostrata, che ha permesso di garantire la continuità del servizio senza disagi per l’utenza.

Le organizzazioni sindacali evidenziano però che restano aperte diverse questioni, tra cui il miglioramento delle condizioni di lavoro, la sicurezza, la stabilizzazione occupazionale e l’ottimizzazione del progetto tecnico dell’appalto. Per questo annunciano che il confronto con le aziende proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di assicurare un servizio sempre più efficiente e adeguate tutele per il personale impegnato quotidianamente negli ospedali pontini.