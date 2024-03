Osservatorio abitazioni studenti, proposte su confische e fisco agevolato

Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione regionale Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio, è intervenuto riguardo alcuni suggerimenti ricevuti da parte di alcuni giovani universitari. Confisca dei beni immobili alle mafie e premi fiscali per chi affitta immobili agli studenti. Questi alcuni dei consigli che il pontino vuole presto inserire nella Proposta di Legge sull’Osservatorio.

“Ho preso in seria considerazione i suggerimenti e le proposte dei giovani studenti universitari che ieri hanno partecipato alla seconda audizione, alla Pisana, sull’Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa degli studenti, la proposta di legge che intendo portare avanti anche in collaborazione dei diretti interessati. Mi sono impegnato a valutare attentamente le possibili soluzioni proposte per migliorare la vita degli studenti universitari, occorre lavorare insieme per trovare soluzioni concrete e positive e aiutarli nelle sfide che affrontano ogni giorno, e sono d’accordo quando quando chiedono alla politica di non dividersi sulle questioni che interessano le problematiche degli studenti.

L’idea dell’Osservatorio è stata accolta con entusiasmo, perché è una questione cruciale per molti studenti che fanno fatica a trovare soluzioni abitative adeguate e convenienti. I delegati hanno proposto la possibilità di riconvertire i beni confiscati alla mafia in alloggi, offrendo così una soluzione concreta e efficace al problema.

Un altro tema importante emerso durante l’incontro è stato quello della gestione delle borse di studio da parte della Disco, l’ente preposto alla distribuzione dei finanziamenti agli studenti meritevoli. I delegati hanno evidenziato alcune criticità, come i ritardi nell’erogazione delle borse di studio, proponendo possibili miglioramenti per garantire maggiore trasparenza ed equità nel processo di assegnazione dei fondi.

I giovani vanno ascoltati, sono colpito come alcuni di loro abbiano affrontato anche la questione della fiscalità per chi affitta agli studenti, proponendo in particolare la riduzione dell’ICI per coloro che mettono a disposizione degli alloggi, agevolando i proprietari si contribuirebbe a risolvere il problema della carenza di soluzioni abitative”.