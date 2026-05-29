Otto Bandiere Verdi sul litorale pontino: da Ventotene a Formia mare e famiglie

Il litorale della provincia di Latina si conferma tra le mete balneari più apprezzate dalle famiglie italiane. Sono infatti otto le Bandiere Verdi assegnate nel 2026 alle spiagge pontine, il riconoscimento attribuito dai pediatri alle località considerate particolarmente adatte ai bambini.
L’annuncio ufficiale è arrivato durante l’incontro nazionale di Modica coordinato dal pediatra Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa diventata negli anni un riferimento per il turismo family friendly.
Le località premiate nel territorio pontino sono Formia, Gaeta, Latina con il suo lido, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene con Cala Nave. Un risultato che conferma la provincia tra le aree costiere italiane con il maggior numero di riconoscimenti.
Le Bandiere Verdi vengono assegnate sulla base delle indicazioni di oltre tremila pediatri italiani e stranieri, che valutano le spiagge tenendo conto soprattutto delle esigenze dei più piccoli. Non solo qualità del mare, ma anche sicurezza, servizi e accessibilità.
Tra i criteri principali rientrano la presenza di fondali bassi che degradano lentamente, spiagge ampie, spazi adeguati tra gli ombrelloni, assistenza ai bagnanti e servizi dedicati alle famiglie. Particolare attenzione viene riservata anche alla capacità delle località di offrire occasioni di socializzazione e un’accoglienza pensata per chi viaggia con bambini.
Per il territorio pontino il riconoscimento rappresenta anche un importante ritorno d’immagine in vista dell’estate, rafforzando ulteriormente il ruolo del mare nell’economia turistica della provincia.