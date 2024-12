Otto ore senza elettricità sulla Litoranea, disagi per i residenti

Un’interruzione di corrente elettrica imprevista, proprio nel periodo delle festività natalizie, ha causato rabbia e disagi tra i residenti di via Litoranea. Oggi, domenica 29 dicembre, le famiglie della zona resteranno senza elettricità dalle 9:00 alle 17:00 per consentire i lavori di manutenzione agli impianti Enel.

La comunicazione dell’intervento, avvenuta tramite email, è arrivata solo ieri notte, in molti casi tra le 3 e le 4 del mattino. Un preavviso considerato del tutto insufficiente, soprattutto in un momento così delicato: a pochi giorni dal Capodanno, molti frigoriferi e congelatori sono pieni di cibi e bevande destinati ai cenoni, e l’interruzione della corrente rischia di compromettere la conservazione delle vivande.

I residenti, infuriati, sottolineano come una notifica così tardiva sia inaccettabile, considerando che questi interventi di manutenzione sono quasi certamente programmati con largo anticipo. “È possibile interrompere il servizio per otto ore di domenica, a ridosso di una festività così importante? Perché non avvisare prima?” si chiedono in molti.

La situazione ha costretto alcune famiglie a riorganizzare pranzi e cene, mentre altre hanno dovuto trasferire alimenti a casa di amici o parenti per evitare che si deteriorassero. “Ci scusiamo per il disagio”, si legge nel messaggio di Enel, ma per chi è stato colpito dall’imprevisto quelle parole hanno avuto ben poco valore.

Oltre alla perdita di alimenti, molti residenti sottolineano che un intervento del genere, anche se necessario per garantire il regolare funzionamento degli impianti, avrebbe creato problemi in qualsiasi momento dell’anno. Tuttavia, effettuare questi lavori in un periodo così sensibile e senza un preavviso adeguato ha amplificato il malcontento generale.

Mentre i tecnici sono già al lavoro per portare a termine gli interventi entro i tempi previsti, i residenti di via Litoranea chiedono maggiore attenzione nella pianificazione e comunicazione di questi interventi futuri.