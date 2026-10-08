Ottobre Rosa, a Sezze un incontro sulla depressione post partum

Sabato 10 ottobre al Museo Archeologico un appuntamento dedicato a informazione, prevenzione e salute mentale dopo la nascita di un figlio

In occasione di Ottobre Rosa, a Sezze si apre uno spazio di confronto dedicato alla depressione post partum, una condizione che può avere conseguenze importanti sulla vita delle donne e delle loro famiglie.

L’appuntamento è in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 17, nella sala del Museo Archeologico di Sezze. L’incontro vuole offrire un momento di informazione e ascolto, attraverso il contributo di professioniste del settore e di una testimonianza personale.

L’iniziativa è promossa dalla consigliera comunale Federica Lama e da Claudia Rosella, in collaborazione con l’Associazione Supernova e l’Associazione C.I.F. Comunale di Sezze, con il patrocinio del Comune.

Professionisti e testimonianze

Durante l’incontro interverranno la dottoressa Marina De Cupis, ginecologa, la dottoressa Liliana Salvati, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, e la dottoressa Gloria Giuriati, ostetrica.

A completare il confronto sarà Valentina Leggeri, che porterà una testimonianza personale.

«Abbiamo scelto di dedicare questo appuntamento alla depressione post partum perché crediamo che parlare di prevenzione significhi anche accendere una luce su situazioni che spesso rimangono nell’ombra», spiega Federica Lama.

Claudia Rosella sottolinea invece l’importanza di creare uno spazio «in cui sentirsi liberi di parlare e di ascoltare, senza giudizio».

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire una maggiore consapevolezza sui segnali della depressione post partum e ricordare che chiedere aiuto non è un segno di debolezza.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si terrà sabato 10 ottobre alle 17 presso il Museo Archeologico di Sezze.