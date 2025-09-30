Ottobre sul ring, la Boxe Latina protagonista in Italia e in Europa

Mese intenso e ricco di sfide per la Boxe Latina, che a ottobre vedrà tre suoi atleti protagonisti in competizioni di prestigio a livello nazionale e internazionale. Mattia Turrin, nella categoria 60 chili, è già sul ring dell’Arena Cerna Louka di Ostrava, Repubblica Ceca, per gli Euro U19 Boxing Championships 2025, dove affronterà al debutto il lituano Nikolajs Zamjatins. L’azzurro, imbattuto in Italia e con un palmares di 64 vittorie, 4 sconfitte e un pari, torna a inseguire un podio europeo tre anni dopo il bronzo di Erzerum. L’obiettivo dichiarato è centrare una medaglia che coronerebbe un anno già brillante, arricchito da due bronzi nei tornei internazionali Bornemissza e Brandenburg Cup.

Non terminano qui gli appuntamenti di rilievo per la famiglia Turrin: anche Aurora salirà sul ring ai Campionati Italiani Under 17 di Chianciano Terme, dal 17 al 19 ottobre. Campionessa d’Italia 2024 e bronzo agli Europei, si prepara con un match-test sabato 11 ottobre a Cisterna di Latina contro la siciliana Claudia Ceraldi. Sempre tra i giovani talenti, domenica toccherà a Guglielmo Morelli, in finale per la fase regionale degli Italiani Under 15, a Sermoneta Scalo.

A completare il quadro internazionale, dal 16 al 26 ottobre a Budva, Montenegro, si disputeranno gli Europei Under 15, dove i maestri della Boxe Latina, Rocco Prezioso e Mirco Turrin, faranno parte dello staff tecnico guidato da Patrizio Oliva. Una vetrina importante per i giovanissimi pugili italiani, chiamati a colmare il gap con le federazioni straniere che avviano i ragazzi all’agonismo con maggiore anticipo.