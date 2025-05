Pacco bomba davanti l’officina, l’ordigno fatto brillare a Foce Verde

Era una bomba pronta a esplodere, quella posizionata di fronte l’ingresso di un’auto officina in corso Matteotti, a due passi dal centro di Latina. Dopo le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area da parte dei militari dell’Arma, l’ordigno è stato repertato e trasportato in zona Foce Verde, dove i carabinieri del Nucleo Artificieri di Roma lo hanno fatto brillare.

A lanciare l’allarme questa mattina sono stati i proprietari dell’officina, che insospettiti da questo pacco di fronte all’ingresso dell’attività, hanno allertato le forze dell’ordine. Tutto lascia pensare ad un vero e proprio atto intimidatorio ed ora sul caso si lavora con massima riservatezza, con i carabinieri della Compagnia di Latina che hanno avviato già le prime indagini per cercare di risalire a movente e responsabili.