Pacco bomba su Corso Matteotti, la Celentano:”Confidiamo nel lavoro degli inquirenti”

Arrivano anche le parole del sindaco di Latina Matilde Celentano, dopo il ritrovamento del pacco bomba davanti un’officina di Corso Matteotti a poche centinaia di metri dal centro cittadino. Un fatto grave che ha scosso la mattinata di un’intera città e sul quale è voluta intervenire la prima cittadina del capoluogo pontino, che si è così espressa:

“Questa mattina la nostra città è stata teatro di un evento gravissimo: un allarme bomba in Corso Matteotti ha generato momenti di forte tensione e preoccupazione. Stando alle prime fonti giornalistiche, sul luogo sarebbe stato rinvenuto un ordigno pronto ad esplodere. Un episodio che, per la sua natura, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Desidero ringraziare pubblicamente gli artificieri giunti da Roma, i Carabinieri, la Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine per il tempestivo e professionale intervento che ha permesso di gestire la situazione in piena sicurezza. Voglio anche esprimere la mia vicinanza ai commercianti e ai cittadini che hanno subito disagi e hanno avvertito preoccupazione durante le operazioni. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti per fare piena luce sull’accaduto e per risalire ai responsabili”.