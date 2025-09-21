Pacco sospetto a Gionchetto: fatto brillare, era vuoto

Momenti di paura nella notte a Gionchetto, alla periferia di Latina, dove un pacco sospetto è stato abbandonato davanti a un’abitazione. A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario, che ha notato la scatola e ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno trovato una scatola di scarpe avvolta nel nastro adesivo. L’area è stata immediatamente transennata e sono stati chiamati gli artificieri del Comando provinciale di Roma, insieme a Vigili del Fuoco e personale del 118.

Dopo le verifiche di rito, la scatola è stata fatta brillare in sicurezza: all’interno non c’era nulla. Un falso allarme, dunque, ma l’episodio resta sotto la lente degli inquirenti.

Gli uomini della Sezione Operativa hanno effettuato un accurato sopralluogo e repertato il materiale trovato per proseguire le indagini, coordinate dalla Procura di Latina.