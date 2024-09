Padalino alla vigilia di Avellino-Latina:”La classifica non ci preoccupa”

Domani sera il Latina Calcio 1932 è atteso da una sfida molto importante per tifoseria e per il futuro della stagione. Il Partenio Lombardi di Avellino è, per i colori neroazzurri, uno stadio molto ostico

I leoni alati, guidati nella scorsa stagione da Daniele Di Donato, riuscirono a sbancare lo stadio irpino per due reti a zero, grazie ai gol di Giuseppe Fella e Luca Fabrizi.

Il tecnico foggiano Pasquale Padalino ha presentato la sfida di domani ai microfoni della società, in conferenza stampa:

“Preoccupato per quello che le gare hanno raccontato sin qui. La squadra, però, sta crescendo, bisogna dare fiducia ai ragazzi e cercare di continuare a creare. Manca la rifinitura o l’ultima stoccata – ha detto il mister riguardo le ultime uscite – la classifica non mi preoccupa, le prime 8/9 giornate sono di adattamento. C’è bisogno di trovare la condizione fisica e psicologica giusta. Sono preoccupato maggiormente del fatto che non raccogliamo quanto meritiamo”.

In merito alle defezioni: “Polletta è rientrato ma non sarà dei nostri, Serbouti è ancora fuori per infortunio mentre Bočić è da valutare in corso d’opera, potrebbe essere con noi ad Avellino ma aspettiamo la rifinitura. Potrei cambiare tre o quattro calciatori, dando priorità a chi ha giocato meno”.

“Il DNA di questa squadra è giocare a calcio, lo dicono le caratteristiche dei giocatori. Predisposizione al gioco, smarcamento, volere la palla, partecipare attivamente alla fase che porta alla conclusione. Se non si fa così si regalano tempi a qualsiasi squadra, non solo al Foggia”.

Il Mister ha inoltre sottolineato le varie problematiche dell’attacco, sottolineando come si migliori con un lavoro di squadra: “I giocatori si devono muovere meglio ma hanno bisogno anche di essere serviti. Devono essere determinati a risolvere i problemi, devono essere cinici e meno estetici. Sono cose, come anche la freddezza, che non si possono allenare, è una questione mentale. Bisogna vivere tutto vivendo l’attesa della conclusione finale, quell’ultima stoccata che manca”.