Padalino alla vigilia di Latina-Messina: “Squadra in crescita, siamo vicini alla mia idea di calcio”

Domani sera prenderà luogo al Francioni la sfida tra Latina Calcio 1932 e Messina. Entrambe le squadre arrivano da due risultati utili ma i padroni di casa, viste le ultime due ottime uscite con Foggia e Avellino, vogliono sicuramente confermarsi e cercare di agganciare le zone alte della classifica. Nella scorsa stagione il Latina è riuscito a racimolare 4 punti tra gara di andata e quella di ritorno contro la compagine siciliana. Il tecnico foggiano Pasquale Padalino ha presentato la sfida di domani ai microfoni della società, in conferenza stampa:

“Per alcuni tratti abbiamo raggiunto quella che è la mia idea di calcio. Come staff stiamo cercando di esaltare le loro qualità, mettendoci a disposizione delle qualità dell’organico. Ora dobbiamo migliorare le cose in cui i giocatori sono meno propensi”.

“La coppia difensiva – continua Padalino – mi è piaciuta molto, così come tutto il reparto. C’è però bisogno di alzare ulteriormente l’asticella ed evitare errori nella prima fase.

Berman non lo conoscevo, ma ha dato solidità e spessore con la sua fisicità. Abbina tecnica e gestione di palla che deve essere fatto, però, in maniera più vera e con meno fronzoli. Può crescere ancora molto sia individualmente che come anello all’interno del reparto”.

“Improta darà tanta esperienza e qualità all’interno di un gruppo che sta crescendo e necessità di avere un altro freccia nel proprio arco”.