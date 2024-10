Padalino presenta Latina-Giugliano: “Sento la fiducia della società”

Lunch match di Serie C Now che vedrà fronteggiarsi Latina Calcio 1932 e Giugliano. La sfida tra pontini e campani è diventata un classico del Girone C, con vari confronti dal 2021 in poi. Due anche i confronti in Coppa Italia.

Il tecnico Padalino ha presentato la sfida ai microfoni in conferenza stampa, dichiarando di godere della piena fiducia della società, nonostante il difficile momento nerazzurro.

Sono infatti solo sette i punti raccolti nelle prime sette gare, troppo pochi per le ambizioni di una piazza desiderosa di un piazzamento play-off che vada a migliorare, quantomeno bissare quello delle ultime due annate.

Su Berman e Improta? Beh, i due hanno riportato nella gara di Cava de Tirreni contro la Cavese una frattura composta del setto nasale, ma saranno arruolabili, giocando con una maschera stile Osimhen. L’attaccante nigeriano, fautore delle fortune del Napoli, gioca tutt’ora con una moderna maschera di carbonio.

“Nello spogliatoio non c’è un’aria pesante, bensì siamo un gruppo di bravi ragazzi. Per la prima settimana da quando sono qui sono tutti arruolabili, ho tutti a disposizione – dichiara il tecnico – (fatta eccezione per il lungo degente Serbouti).”

“A Cava ho cambiato qualcosa tatticamente ma l’approccio rimane lo stesso. Speriamo in una prestazione positiva e di regalare un successo interno ai nostri tifosi, sempre vicini alla nostra causa”.

Un orario insolito ma che farà da teatro alla sfida del Girone C, una vittoria che sarebbe di platino per il Latina Calcio. Tre punti che porterebbero la prima vittoria al Francioni da ben 9 mesi, dal lontano 30 marzo, quando i pontini vinsero per tre reti a zero sul Foggia.