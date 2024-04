Padel 4, CSC e Cupra insieme per la prima community del padel

È stato presentato ieri pomeriggio presso il CUPRA ICAR GARAGE di Borgo Piave, il progetto CUPRA ICAR PADEL 4. L’idea di Stefano Pedrizzi, segretario generale di Città Sport Cultura Aps, è quella di creare la prima community del padel sia territoriale che non. Latina è la provincia con la più alta densità di campi di padel rispetto al suo numero di abitanti e la terza in Italia dopo Roma e Milano per numeri di campi in totale. Sono decine i circoli, migliaia le persone che li vivono e li frequentano e che, da qualche tempo oramai, muovono parte dell’economia del nostro territor io e della nostra comunità. Più imprese oggi competono sullo stesso mercato. L’associazione Città Sport Cultura APS scende in campo insieme a Cupra, alla concessionaria Icar e a tutti i suoi partner, attraverso il progetto CUPRA ICAR PADEL 4 con l’intento di coinvolgere i più importanti protagonisti nel padel del territorio e sensibilizzare, connettere, sostenere ma soprattutto incentivare la divulgazione di mezzi, tecniche e comportamenti concorrenziali.

LA COMMUNITY

La passione unisce, soprattutto nello sport. Condividere interessi comuni con persone di tutta Italia o della provincia è particolarmente facile grazie a internet. CUPRA ICAR PADEL FOUR è una community, non un gruppo WhatsApp. Ed è fatta di persone. È lo strumento trasversale che unisce circoli, maestri e giocatori di padel del territorio che, se nella vita di tutti i giorni possono essere molto diversi fra loro, hanno un solo pensiero quando hanno la racchetta in mano: godersi la partita e divertirsi. La sua creazione si basa sulla necessità di perseguire un obiettivo, dettato dalla passione per il padel, cause ed esperienze cariche di significato per i suoi partecipanti, da vivere sia di persona che online. Dalla semplice partita ai tornei organizzati, da un network di informazioni a pratiche newsletter, la community offre a tutti i club e ai giocatori di padel uno spazio sicuro, semplice da usare e privato, in cui dare il proprio contributo, radunare gruppi diversi e scoprirne di nuovi.

Il TORNEO

L’altra anima del pro getto CUPRA ICAR PADEL 4 è sicuramente il torneo di padel che si pone com

e punto di incontro delle diverse realtà che vi parteciperanno. Un’idea con la quale Città Sport Cultura, CUPRA Icar ed i suoi protagonisti, tutte le seconde domeniche del mese, hanno scelto di promuovere l’aggregazione dentro e fuori le singole strutture, oltre che sul web. E dopo gli incontri domenicali, che si giocheranno con una spettacolare formula a staffetta inclusiva e molto sociale mutuata d

al celebre torneo Black Jack Padel – 21 Giochi, tutti i “players” saranno coinvolti in un momento conviviale, il pranzo di premiazione, una sorta di terzo tempo tra i tavoli del ristorante l’Amo al Lido di Latina e dell’Oasi di Kufra a Sabaudia. Ci saranno importanti momenti dedicati alla formazione, con esperti del settore che parleranno di marketing dei servizi, principi di correttezza professionale e lealtà della concorrenza, team building, aspetti fiscali e giuslavoristici del settore sportivo, la riforma dello sport, la corretta gestione della contabilità di una società sportiva e comunicazione efficace. Per coinvolgere gli appassionati di padel, che non si limiterà solo ai match del torneo, attorno al circolo ospitante verrà allestito un villaggio al servizio dei brand partner.

I PROTAGONISTI

A fare gli onori di casa, nel corso della conferenza stampa di oggi (martedì 23 aprile) è stato il segretario di Città Sport Cultura Aps e deus ex machina del progetto, Stefano Pedrizzi: “Ringrazio la splendida platea che ha voluto partecipare alla presentazione di oggi e porto i saluti di mio padre Riccardo, presidente di CSC che oggi non ha potuto partecipare. L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere la grande comunità presente nella nostra provincia, fatta di donne e uomini, papà e mamme, figli e nonni uniti da un’unica passione. Il nome Padel 4 perché 4 sono i temi oggetto del progetto: condivisione, confronto, competizione e convivialità. Un nuovo modo di vivere la società ed i circoli di padel che in questo entusiasmante progetto sono i protagonisti sia in campo che nella community”.

Ospiti dell’evento anche due esponenti dell’amministrazione di Latina, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore allo Sport del comune di Latina, Andrea Chiarato: “Questo è molto più di un semplice torneo di padel – ha detto il sindaco Celentano – Si tratta di un evento a tutto tondo, inclusivo, teso a smuovere la città. Questa amministrazione ha da sempre a cuore le tematiche e i valori dello sport: sono iniziative come Padel 4 che non possono fare altro che bene alla comunità. Mi fa piacere essere ospite di una struttura come Cupra Icar, splendida realtà che avevo già visitato e che si dimostra vicina a tematiche che a noi stanno molto a cuore”.

A fargli eco l’assessore Chiarato: “Questa è una città che ama lo sport e ancora di più il padel. L’evoluzione delle strutture e dei praticanti degli ultimi anni ha raggiunto livelli che sono un unicum in Italia. Iniziative di questo tipo vanno accompagnate dall’amministrazione comunale perché diventino un orgoglio per la città di Latina e l’assessorato allo Sport. Senza dimenticare l’esempio virtuoso che rappresentano tutti circoli partecipanti, che sono dei privati e tutti di livello altissim o: anche io nel mio piccolo cercherò di supportare l’iniziativa per quanto mi compete”.

Padrona di casa Barbara Donati, Amministratore Delegato ICAR S.p.a.: “Siamo orgogliosi di ospitare eventi di questo genere. Imprese sportive e non insieme per tessere dei rapporti sociali virtuosi: non ci abbiamo pensato due volte ad essere presenti e dare il nostro sostegno. Speriamo di poter continuare in queste iniziative, come Cupra presenzieremo a tutte le tappe del torneo, in linea con l’idea di fondo del nostro marchio che tende ad attirare giovani con entusiasmo, innovazione e i valori dello sport”.

Parterre importante, arricchitto dall’intervento del Dott. Massimiliano Brocchi – Professore Università degli Studi del Foro Italico, Docente FITP, Vice Presidente Comitato Regionale FITP: “Entusiasta di questo progetto, atto a sviluppare lo sport ma anche una sorta di comunità per la formazione e l’aggiornamento. Ho dato disponibilità nel mettere quelle che sono le mie competenze nel settore per una piattaforma dalla quale i soggetti possano attingere. La riforma dello sport ha ca mbiato radicalmente l’organizzazione delle società sportive, mettendo paletti rigidi che a livello formativo è importante conoscere. Io ci sarò per questo e tanto altro. Ho molto entusiasmo: vedere soggetti privati investire in iniziative di questo spessore e l’amministrazione comunale insieme a loro mi fa capire che la strada è quella giusta. Sono felice di fare parte di questa comunità”.

Importantissimo l’apporto del Dott. Lorenzo Pellegrini, Amministratore Delegato di TOYOU e responsabile del management community, che ha spiegato alla platea il funzionamento della piattaforma che sarà su WhatsApp: “L’entusiasmo di Stefano Pedrizzi e la bontà del progetto non mi hanno fatto tentennare. Come ToYou abbia voluto sposare subito il Cupra Icar Padel 4 per dare a Latina la prima comunità virtuale dedicata al padel. Non sarà il solito gruppo, ma utilizzeremo uno strumento che molti ignorano ma con il quale si possono raggiungere tante informazioni senza essere invadenti”.

I PARTNER

Ci sarà davvero da divertirsi a giocare ma anche ad assistere allo svolgimento del torneo CUPRA ICAR PADEL 4 che assicura premi importanti, grazie anche alla partecipazione dei tanti partner che hanno deciso di aderire all’iniziat iva, oltre naturalmente alla concessionaria CUPRA Icar, vale a dire: Padel Nuestro Latina, Swap Padel , Ares Safety, Coca Cola, Fineco Latina, Oasi di Kufra, l’Amo Ristorante, Caffè Moak, Reverso ADV , Stema Fisiolab, Istituti Scolastici Steve Jobs, Seanfinity Yacht, ToYou, New Wonderland Colony ed i media partner Latina Oggi, Dire, Lazio Tv e Mondo Radio. Tutto sotto la supervisione ed il coordinamento di realtà importanti quali la direzione del Torneo Black Jack, le Padeliste Anonime ed i Padel Lovers.

LA PRIMA TAPPA E I CIRCOLI

La prima tappa del torneo si svolgerà domenica 12 maggio al Premier Sporting Club – We Padel di via Pontina, a Latina. Ospiti i primi 4 circoli che fanno parte del Cupra Icar Padel 4: i padroni di casa del We Padel, il Bola di Roma, il Vibora di Terracina e il Gr Padel di Terracina. Gli altri circoli coinvolti sono Arma Padel di Latina, La Bombonera Cori, Conti Sport City di Anzio, il Gisa Padel di Cisterna, il Globo di Pomezia, il Kirkos di Sabaudia, il Latina Padel Club, il team dei Padel Lovers e il team di Swap Padel.

Info, calendario del torneo e regolamenti sono reperibili sul sito ufficiale padel4.it