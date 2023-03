PADEL, il libro di Nigro presentato da Jimmy Ghione al Bola

Domenica 5 marzo alle 17.30, presso il prestigioso circolo Bola Padel Club, in via Luigi Perna 26 a Roma, verrà presentato “Padel”, il libro di Antonello Nigro.

Moderatore d’eccezione Jimmy Ghione, volto noto di Striscia la Notizia, personaggio televisivo, nonché da sempre amante del padel, che darà lustro all’evento dell’associazione Città Sport Cultura.

Il libro è edito dalla Lab DFG con la prefazione della numero 1 al mondo Gemma Triay e della campionessa Carolina Orsi.

Nel programma di domenica il contributo delle due giocatrici, l’intervento del Segretario Generale di CSC e ideatore del libro Stefano Pedrizzi e del giocatore professionista e commentatore Sky Saverio Palmieri, del quale è presente l’intervista nel libro, insieme a quella dell’ex calciatore Michele Benedetto.

La presentazione avverrà in occasione della giornata finale del rinomato torneo femminile W/Open. La premiazione della miglior giocatrice del torneo avverrà infatti dopo le conclusioni dell’autore. I proventi dell’autore Antonello Nigro, nella vendita del libro, vengono devoluti ad una Onlus, la Dynamo Camp, realtà internazionale che si occupa di portare in vacanza i bambini con disabilità motorie.

Descrizione

Per ottenere dei risultati differenti occorre comportarsi in modo diverso. In gara, la motivazione proviene più dall’interno che dall’esterno: trovarla significa riuscire a incanalare in maniera efficace le energie di cui il corpo dispone. Questo manuale racchiude consigli pratici e mirati per ottenere performance eccellenti sul campo di gioco, imparando a sviluppare la costanza e il mindset giusti per controllare concentrazione ed emozioni. Il volume è pensato per aiutare a ridimensionare tutti i limiti della mente e a trarne gli aspetti positivi per assicurarsi il successo. Antonello Nigro ha raccolto importanti nozioni che possono essere messe in pratica fin da subito. Il manuale è impreziosito dal contributo della numero uno del ranking World Padel Tour, Gemma Triay.