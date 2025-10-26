Padel, la pontina Stellato ancora sul podio: bronzo europeo

La nazionale femminile italiana di padel sale ancora sul podio europeo e lo fa trascinata dall’esperienza di Emily Stellato. La giocatrice pontina, la più esperta del gruppo azzurro, ha firmato il punto decisivo nella finale per il terzo posto contro il Belgio, regalando all’Italia uno storico bronzo continentale.
In coppia con Giulia Orsi, Stellato ha vinto in due set (6-1, 7-6), contribuendo alla quinta medaglia consecutiva per la selezione azzurra tra maschile e femminile.
La quattordicesima edizione della FIP Euro Padel Cup, disputata a La Línea de la Concepción, in Spagna, ha confermato l’Italia tra le potenze della disciplina. E ancora una volta sul gradino del podio c’è anche Latina, con la sua atleta simbolo.