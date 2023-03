“Padre Vostro”, il nuovo libro dello scrittore pontino Maurizio Targa

Il 24 febbraio 2023, è uscito in libreria “Padre Vostro”, il nuovo volume dello scrittore pontino Maurizio Targa (Ultra Edizioni).

Classe 1966, Maurizio Targa è nato e vive a Latina. Laureato in Economia e Scienza della Formazione, è funzionario direttivo della Regione Lazio. A lungo collaboratore di diverse testate locali e nazionali, autore di programmi televisivi per Rai due, ha concentrato negli ultimi anni il suo impegno nella letteratura sportiva e musicale.

Nella sua nuova opera l’autore pontino approccia lo spinoso tema del rapporto tra paternità e successo sportivo, che non sempre si fondono in modo indolore. Prima che ai figli, infatti, il divo appartiene al pubblico e ai media, e la popolarità (in qualche caso tossica) del genitore condiziona inevitabilmente il rapporto genitoriale.

“Alcuni figli reagiscono tentando l’emulazione, a volte con esiti catastrofici – racconta Targa -, altre con buona fortuna, dando vita a delle mini dinastie sportive. Molti recidono il cordone semplicemente dedicandosi ad altro; c’è poi il campione che è stato lui stesso “programmato a vincere” da chi lo ha generato: padri di modesta estrazione che nel pianificare i successi del ragazzo hanno cercato il proprio riscatto sociale o economico”.

Molto spesso è complicato essere figli di un dio terreno: bimbi nati da una donna amata, ma fuori dal vincolo matrimoniale in tempi in cui la famiglia era un monolite, oppure concepiti in una notte di follia con una delle numerose e sempre disponibili fan.

E rinnegati ancor prima di nascere. “Una schiera di rampolli – questa – che dal genitore non ha mai ricevuto uno sguardo, un’attenzione, neppure il nome”.

Trentatré storie, alcune note ma condite da particolari inediti, altre dimenticate, molte sconosciute per affrontare un tema controverso ed intrigante. Perché, in ogni caso, il padre è vostro.