Paga un articolo per rubarne molti altri: una denuncia ad Aprilia

Ha tentato di eludere i controlli di sicurezza di un supermercato di Aprilia un 52enne del posto, denunciato per furto dai carabinieri della stazione territoriale.

L’uomo, nel tentativo di asportare parecchi generi alimentari dal valore complessivo di 200 euro dal punto vendita, avrebbe pagato un solo dei tanti oggetti rubati: una mossa poco furba, visto che l’uomo è stato da subito fermato dalla vigilanza interna e successivamente raggiunto da una denuncia dei carabinieri.

Un “furbetto” della spesa fermato, con la fila di furti nei supermercati che si ingrossa. Tra chi tenta la fortuna, e spesso ne ha veramente bisogno, e chi invece, è catalogato come ladro seriale.