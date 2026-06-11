Paghetta, a Latina per oltre 7 famiglie su 10 è la prima lezione di educazione finanziaria

La paghetta resta uno strumento centrale nell’educazione dei più giovani alla gestione del denaro. In provincia di Latina, secondo un’indagine dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, per il 78% delle famiglie rappresenta ancora oggi una delle prime forme di responsabilizzazione economica nei confronti dei figli, utile per introdurli alla cultura del risparmio.
Un dato che conferma come un’abitudine apparentemente tradizionale continui a mantenere un ruolo attuale nelle dinamiche familiari, affiancata da altre pratiche educative sempre più diffuse.
Tra queste, il 29% dei genitori affida ai figli piccole somme da gestire autonomamente, mentre il 27% li coinvolge direttamente nelle spese quotidiane. Il 22% delle famiglie, invece, continua a utilizzare il classico salvadanaio come strumento per insegnare il valore dell’accantonamento e della pianificazione.
Accanto agli aspetti positivi, però, emergono anche alcune criticità. Il 47% degli intervistati ritiene che bambini e adolescenti non siano sempre pronti a gestire consapevolmente il denaro, mentre il 15% teme comportamenti non corretti nella gestione delle risorse economiche. Per il 10% delle famiglie, inoltre, il tema del denaro resta ancora difficile da affrontare, spesso percepito come un argomento tabù.
Nonostante queste difficoltà, la maggior parte dei genitori guarda al futuro con attenzione e preoccupazione. Oltre 7 su 10 dichiarano infatti di voler investire per garantire un domani più solido ai propri figli, con tre obiettivi principali: aiutarli ad affrontare un mercato del lavoro incerto (37%), proteggerli dagli imprevisti (37%) e sostenerli nel percorso di studi (34%). Il 20% cita anche l’aumento del costo della vita come fattore determinante.
Le scelte di risparmio si orientano soprattutto verso strumenti strutturati: il 39% indica le polizze vita e di risparmio come soluzione privilegiata, seguite dal libretto di risparmio (19%) e dall’investimento immobiliare (10%).
“I dati evidenziano una forte attenzione delle famiglie verso il futuro economico dei figli”, ha dichiarato Emiliano De Salazar, Direttore Vita di Sara Vita, sottolineando come le soluzioni assicurative rappresentino strumenti utili per costruire un capitale nel tempo e affrontare con maggiore serenità le sfide future.
Un quadro che racconta una provincia attenta all’educazione finanziaria domestica, dove la paghetta continua a essere molto più di una semplice abitudine: una vera prima scuola di gestione del denaro per le nuove generazioni.