Palabianchini, la gestione temporanea va al Latina Basket

Il Comune di Latina ha ufficializzato l’affidamento provvisorio del Palabianchini alla società dilettantistica Latina Basket, che guiderà l’impianto fino al 30 giugno 2026. Si tratta di una scelta attesa da tempo: il palazzetto di via dei Mille è infatti chiuso dal 2023 per i lavori di messa in sicurezza e rigenerazione finanziati dal PNRR, che hanno reso inagibili soprattutto gli spogliatoi interni.

Per permettere comunque la ripresa dell’attività sportiva, la società nerazzurra aveva presentato un piano di utilizzo ridotto: riapertura della sala principale per allenamenti e partite ufficiali senza pubblico, installazione di spogliatoi mobili all’esterno e copertura totale delle spese di gestione, comprese utenze, manutenzioni e adeguamenti di sicurezza.

Alla gara pubblica indetta a luglio, con base d’asta di 1.320,59 euro mensili, è arrivata un’unica proposta, proprio quella della Latina Basket, che ha rilanciato con un canone di 1.501 euro, aggiudicandosi la concessione.

L’affidamento riguarda esclusivamente la palestra e le aree esterne funzionali agli spogliatoi temporanei. L’amministrazione comunale sottolinea che si tratta di una soluzione ponte, utile a riattivare almeno in parte una delle strutture sportive più utilizzate della città, in attesa della futura gara per l’affidamento di lungo periodo e del pieno completamento dei lavori.