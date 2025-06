PalaBianchini, un primo passo verso la riapertura: approvati gli indirizzi progettuali

Dopo la verifica di idoneità statica e di vulnerabilità sismica e i lavori di puntellamento delle strutture interne al palazzetto dello sport di via dei Mille, la giunta del sindaco Matilde Celentano intende procedere spedita alle opere necessarie al consolidamento e al ripristino funzionale dell’impianto sportivo. L’esecutivo della prima cittadina, nella seduta odierna, su indirizzo dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione redatto dall’ingegnere Gianfranco Milanese, già incaricato per la verifica statica e sismica dell’impianto e per la progettazione delle opere provvisorie di puntellamento che hanno consentito il proseguimento degli interventi finanziativi con i fondi del Pnrr.

“Nei prossimi giorni – ha affermato il sindaco Celentano – procederemo all’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato alla riapertura del PalaBianchini. Il costo complessivo delle opere è di 1.630.133 euro; importo che trova copertura con il bilancio comunale. Questa amministrazione dal 25 novembre 2023, giorno in cui ho emesso ordinanza di chiusura dell’impianto sportivo al fine di non mettere a rischio la pubblica incolumità, viste le rilevanti criticità strutturali emerse nel piano interrato sotto il blocco spogliatoio, ha lavorato incessantemente su più fronti al fine di non perdere i finanziamenti del Pnrr, riaprire la piscina all’aperto, che è stata dotata di copertura pressostatica, e puntellando il piano interrato per la messa in sicurezza del cantiere. Con la delibera di oggi entriamo nel merito della progettazione per la riapertura. Ringrazio per l’impegno profuso il dirigente del dipartimento Manutenzioni, l’architetto Micol Ayuso e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato che ha fatto del palazzetto la sua principale missione”.

“Con la delibera approvata oggi – ha affermato l’assessore Chiarato – possiamo affermare di vedere la luce in fondo al tunnel, grazie anche alla preventiva programmazione finanziaria indispensabile. Entro settembre si potrà procedere all’espletamento delle opere necessarie al consolidamento e al ripristino funzionale delle strutture portanti e non. L’esecuzione dei lavori potrà essere effettuata, salvo imprevisti, nel giro di quattro mesi per arrivare al collaudo tra meno di un anno. Gli uffici stanno già operando per attivare la convenzione che abbiamo stipulato con Sport e Salute e consentire alla società pubblica di assumere il ruolo di centrale di committenza dei lavori per il palazzetto”.