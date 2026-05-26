Palazzetto, approvato il progetto esecutivo: via ai lavori da 1,6 milioni di euro

Il Palazzetto dello Sport di via dei Mille si prepara a cambiare volto e, soprattutto, a tornare finalmente a disposizione della cittadinanza. È stato ufficialmente approvato il progetto esecutivo relativo al consolidamento e al ripristino funzionale delle strutture portanti e non dell’impianto. Un passo fondamentale che darà il via a una serie di interventi di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro. L’obiettivo è sanare le gravi criticità strutturali emerse nel piano interrato, al di sotto del blocco spogliatoi, che nel novembre del 2023 avevano imposto la dolorosa ma necessaria chiusura della struttura. La validazione del progetto arriva al termine di una prima fase cruciale, caratterizzata da approfonditi studi di vulnerabilità sismica e da interventi di puntellamento per mettere in sicurezza l’area. Ora, con il via libera all’esecutivo, si potranno avviare le procedure per l’affidamento dei lavori principali.

“L’opera – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – mira a risolvere le gravi criticità strutturali emerse nel piano interrato sotto il blocco spogliatoio, che avevano imposto la chiusura dell’impianto nel novembre del 2023. Dopo una prima fase cruciale caratterizzata dagli studi di vulnerabilità sismica e da lavori di puntellamento per mettere in sicurezza l’area, la validazione del progetto esecutivo permette ora di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori principali al Palazzetto dello Sport, punto di riferimento per centinaia di giovani, atleti e famiglie. Grazie aal lavoro tecnico del dipartimento Manutenzioni guidato dalla dirigente Micol Ayuso e dal Rup architetto Eleonora Pasqual, e grazie a una sinergia strategica con Sport e Salute S.p.A., siamo pronti a far partire un cantiere che restituirà stabilità e sicurezza sismica all’intera struttura. Questi lavori si integreranno con gli interventi PNRR già in essere sulla rigenerazione delle piscine e l’adeguamento antincendio, offrendo a Latina una cittadella dello sport moderna, sicura e finalmente accessibile a tutti. L’amministrazione sta portando avanti con determinazione un percorso concreto per restituire alla cittadinanza una struttura adeguata al ruolo della seconda città del Lazio, valorizzando al tempo stesso la forte tradizione sportiva del territorio. Il recupero e la riqualificazione dell’impianto – conclude Chiarato – rappresentano una priorità strategica: l’obiettivo è riconsegnare alla comunità uno spazio capace di sostenere l’attività quotidiana delle realtà sportive locali e, allo stesso tempo, di accogliere eventi, iniziative e momenti di aggregazione aperti a tutti. Un progetto che punta a far tornare la struttura un simbolo di identità, partecipazione e orgoglio collettivo”.