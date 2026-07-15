Palazzetto Latina Basket, commissione riconvocata per domani

Nuova convocazione d’urgenza, per domani 16 luglio ore 9.00, della triplice commissione congiunta (Sport, Urbanistica, Attività Produttive) per discutere la proposta di delibera del Consiglio comunale per le realizzazione del palazzetto temporaneo della Latina Basket nell’ex area Onorati in via Nascosa. Questo dopo che la seduta di ieri è saltata per mancanza del numero legale, scatenando un’accesa “scazzottata” politica tra maggioranza e opposizione.

L’appuntamento di domani rappresenta un passaggio vitale e non più rimandabile per lo sport cittadino. All’ordine del giorno c’è l’approvazione della convenzione con la società Benacquista Latina Basket per la costruzione di una tensostruttura provvisoria da 900 posti. Un intervento indispensabile per permettere alla squadra di continuare a disputare i campionati nazionali e garantire le attività del settore giovanile direttamente in città, evitando trasferte forzate e costi insostenibili a causa dell’indisponibilità del PalaBianchini.

La Commissione di ieri è stata azzoppata dalle assenze, complice anche la concomitanza con i funerali dello storico esponente politico Armando Pandolfo, a cui hanno partecipato diversi consiglieri e assessori. Nonostante un tentativo di sospendere i lavori per attendere il rientro dei presenti, alla ripresa si è dovuta registrare la mancanza del numero legale nella commissione Urbanistica a causa di un errore tecnico nel conteggio delle sostituzioni dei consiglieri.