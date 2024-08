Palazzo di Vetro, al via i lavori per la riqualificazione e per la sicurezza

Sono partiti i lavori di riqualificazione di uno dei centri commerciali storici di Latina, quello del Palazzo di Vetro. Il Comitato Commercianti del palazzo, recentemente costituito e presieduto da Alfonso Attanasio, ha preso in mano una situazione complessa per rilanciare una zona nevralgica per i servizi e le attività commerciali della città.

La costituzione del comitato rappresenta un passo decisivo per affrontare le problematiche che da tempo affliggevano quest’area strategica. Grazie alla sinergia tra i commercianti locali e il supporto del Gruppo Attanasio, attivo in zona da oltre tre anni, si punta a trasformare il Palazzo di Vetro in un polo attrattivo e sicuro per la comunità.

Uno degli interventi principali sarà l’abbattimento del muro che attualmente separa il parcheggio Le Torri dal piazzale interno, un’azione che permetterà di aprire visivamente l’area e di migliorare l’accesso, oltre ad evitare pericolosi stazionamenti notturni non autorizzati. Questo cambiamento mira a incrementare l’afflusso di clienti e visitatori, creando un ambiente più accogliente e sicuro per tutti.

“Con l’abbattimento del muro, vogliamo dare un segnale forte di apertura e trasparenza – dichiara Alfonso Attanasio, presidente del Comitato Commercianti del Palazzo di Vetro – “Il nostro obiettivo è rendere il centro commerciale storico di Latina un luogo vivace e sicuro, dove i cittadini possano sentirsi a casa e i commercianti possano lavorare in un ambiente stimolante.”

Oltre ai lavori strutturali, grande attenzione sarà posta sulla sicurezza. Verranno installate nuove telecamere di sorveglianza, collegate direttamente con le forze dell’ordine locali, e sarà introdotto un servizio di vigilanza con guardie giurate, attivo sia di giorno che di notte.

“La sicurezza è una priorità per il nostro comitato, – aggiunge Attanasio – con l’installazione delle telecamere e la presenza delle guardie giurate, vogliamo garantire un ambiente sicuro per i visitatori e i commercianti. La nostra missione è rendere il Palazzo di Vetro non solo un polo commerciale, ma anche un punto di riferimento per tutta la comunità di Latina.”

Alfonso Attanasio ha voluto anche esprimere il suo ringraziamento a tutti i commercianti e i professionisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa, contribuendo con la propria attivita al finanziamento dei lavori e delle migliorie del centro. “Il loro impegno e la loro generosità sono la vera forza di questa riqualificazione,” ha sottolineato il presidente.

Questi interventi fanno parte di un piano più ampio di riqualificazione che, nel prossimo futuro, prevederà ulteriori miglioramenti nelle infrastrutture e nei servizi, con l’obiettivo di rivitalizzare il centro commerciale storico di Latina e sostenere l’economia locale.