Palazzo, FdI: “Società sportive da valorizzare”

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elena Palazzo, in una nota parla dell’impegno sul valorizzare e sostenere le società sportive.

Di seguito la nota:

“Vengo da una città di Provincia, Itri, in cui le associazioni sportive hanno fatto e fanno la differenza. Il valore sociale e di aggregazione che sanno portare sul territorio è impagabile. Ed è per questo che sono convinta che tali realtà, dilettantistiche come professionistiche, vadano sostenute in ogni sede.

Occorre promuovere il lavoro di chi offre un servizio anche a utenti con disabilità. Non è facile sostenere i costi di questi servizi. Né da parte delle famiglie né da parte delle società. Ecco il motivo per il quale voglio impegnarmi. Lo sport è uno dei pilastri delle società moderne. In qualche modo è la rappresentazione della qualità della vita e dei valori che una comunità coltiva e diffonde. Mi impegnerò, in sede regionale, per far da portavoce dello sport sociale, di quello agonistico, professionistico e dilettantistico della provincia di Latina, con particolare riferimento alle periferie.

Sono, sin da subito, a disposizione per ascoltare tutte le realtà che popolano questo settore così da porre le basi per progetti futuri di sostegno e di sviluppo. Lo sport è volano economico, è scudo sociale, è formazione caratteriale, è rispetto per l’avversario ed è rispetto delle regole.

Nasce nei campi di periferia, prima di trasferirsi negli stadi e nelle palestre, ed e sarà mio impegno concreto diffondere questa cultura, valorizzare il lavoro svolto da chi opera in questo mondo.

Dall’organizzazione di giornate a tema, sino a meeting, confronti sportivi, molto si può fare per rilanciare questo settore che può divenire anche spunto di rilancio per la destagionalizzazione degli eventi e della loro conseguente attrattività sui territori”.