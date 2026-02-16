Palazzo Key, Iavarone (FdI): “Passi avanti dopo decenni di stallo”

La riapertura del dossier sull’ex Palazzo Key rappresenta un passaggio significativo per il futuro del centro cittadino. Dopo decenni di stallo, il tema della rigenerazione dell’immobile torna concretamente nell’agenda amministrativa grazie al lavoro della giunta guidata dal sindaco Matilde Celentano.

Fratelli d’Italia, primo partito di maggioranza, accoglie con favore la notizia della possibilità di poter ristrutturare l’immobile senza dover, per problemi strutturali, dover procedere al suo abbattimento.

«Il recupero dell’ex Key è prima di tutto una grande notizia per il decoro urbano della nostra città – dichiara Dino Iavarone, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Latina – Parliamo di un edificio che da troppo tempo rappresenta una ferita nel cuore del centro. Restituirgli una funzione significa restituire dignità a quell’area».

L’immobile è di proprietà del Demanio, elemento che apre a un percorso fondato sulla collaborazione istituzionale. In un rapporto di sussidiarietà tra Comune e Demanio, possono essere individuate soluzioni capaci di trasformare la struttura in un contenitore di servizi e attività a beneficio della collettività.

«Essendo un edificio demaniale – prosegue Iavarone – esistono le condizioni per costruire un progetto condiviso che consenta di attivare al suo interno nuovi servizi per i cittadini e per le istituzioni, non necessariamente soltanto comunali. L’obiettivo deve essere quello di ampliare e qualificare l’offerta pubblica nel cuore della città».

La prospettiva è quella di rafforzare ulteriormente la vocazione del centro come polo istituzionale e dei servizi, favorendone il ripopolamento quotidiano e l’integrazione con la crescente presenza universitaria.

«Una struttura riqualificata e pienamente operativa – sottolinea Iavarone – può contribuire in maniera decisiva a rendere il centro ancora più vivo. È una scelta che incide non solo sull’assetto urbano, ma sulla qualità della vita e sull’immagine stessa di Latina».

Fratelli d’Italia si propone quindi come promotore di un dibattito aperto e inclusivo, coinvolgendo forze politiche, istituzioni e realtà sociali che vorranno contribuire a definire la destinazione più utile e strategica dell’immobile.

«Ora che il dossier si sta finalmente sbloccando – conclude Iavarone – è il momento di lavorare insieme per arrivare a una soluzione concreta e condivisa. L’ex Palazzo Key può diventare il simbolo di una stagione nuova, fatta di visione, collaborazione istituzionale e attenzione reale al bene della città».