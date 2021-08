Palermo – Latina, domani sera fari sulla Serie C

Fine dell’attesa. Il Latina debutta da professionista domani sera a Palermo.

Ore 20.30 stadio Renzo Barbera, alla prima di Serie C in quel girone C delle piazze nobili del calcio italiano.

Un concentrato di storia e tradizione, un palcoscenico prestigioso in cui i nerazzurri saranno la matricola, ma nemmeno troppo.

Il recente passato In Serie B ha alzato esponenzialmente il blasone e il ruolo dovrà comunque essere da protagonista, per quanto solo a ripescaggio ufficiale è stato possibile iniziare il mercato vero. Da Serie C.

L’ultimo ad aggregarsi, Andrade Siqueira Jefferson, ha inciso proprio a Palermo una delle pagine più belle della storia dei pontini.

A fine primo tempo, dopo il botta e risposta tra Hernandez e Ghezzal, il brasiliano siglo’ il gol della storica vittoria. Ancora oggi i tifosi intonano il coro:”Din don, din don, intervengo da Palermo ha segnato Jefferson”

Era il 24 novembre 2013, nell’ anno della Seria A sfuggita in finale play-off, che invece i siciliani centrarono con una certa facilità, distanziando nettamente in classifica l’Empoli allenato da Sarri.

In quella memorabile giornata era in campo anche l’attuale capitano, Andrea Esposito.

Ora, come otto anni fa, il Palermo è una corazzata allestito per vincere il campionato.

Il Latina dal canto suo cercherà di non assecondare il pronostico.

Fischio d’inizio alle 20.30, diretta al canale 257 di Sky Sport e su Elevensports.com