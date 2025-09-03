Palestre scolastiche a Latina: domande aperte fino al 15 settembre

Il Comune di Latina ha aperto i termini per la presentazione delle domande di assegnazione delle palestre scolastiche rimaste libere dopo le prime assegnazioni. Le richieste devono essere presentate entro il 15 settembre.

Possono partecipare società e associazioni sportive, dilettantistiche e professionistiche, federazioni e gruppi riconosciuti dal CONI o dal CIP, enti di promozione sportiva, istituzioni scolastiche e associazioni sportive studentesche. La priorità sarà data alle associazioni costituite all’interno delle scuole.

L’uso delle palestre può essere temporaneo, con durate che vanno dal giornaliero al mensile, a seconda delle esigenze e della disponibilità.

Per consultare l’elenco completo delle strutture disponibili e presentare la domanda, gli interessati devono rivolgersi all’ufficio patrimonio del Comune di Latina, che fornirà tutte le informazioni necessarie sulle modalità e i criteri di assegnazione.