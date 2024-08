Palestre scolastiche, la Provincia pubblica un bando per la concessione extracurricolare

La Provincia di Latina ha pubblicato un bando per la concessione in uso non esclusivo delle palestre annesse agli Istituti Scolastici provinciali per l’anno 2024/2025. Il bando, approvato a luglio e disponibile sul sito dell’ente, scadrà il 26 agosto 2024. Sono disponibili sedici impianti sportivi, utilizzabili in orario extrascolastico fino all’8 giugno 2025. Possono presentare domanda le associazioni e le società sportive iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche o affiliate a federazioni sportive riconosciute dal Coni.

Il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, ha sottolineato l’importanza di tali impianti per promuovere l’attività sportiva e motoria nelle comunità pontine, compensando la carenza di strutture sportive nei territori e sostenendo progetti come i giochi interprovinciali. Le palestre interessate includono quelle dell’IIS Carlo e Nello Rosselli di Aprilia, il Liceo Gobbetti di Fondi, e molti altri istituti. Inoltre, è possibile richiedere l’utilizzo dei campi esterni.

Il bando completo, insieme alla modulistica necessaria per la candidatura, è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Latina.