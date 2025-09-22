Palio dei Borghi, Latina Scalo vince l’edizione 2025

L’edizione 2025 del Palio dei Borghi di Latina, è stata vinta dalla squadra di Latina Scalo, che si aggiudica la vittoria davanti a una folla straordinaria, capace di inondare pacificamente piazza del Popolo. La squadra di Latina Scalo ha trionfato per la seconda volta consecutiva gestendo la gara dall’inizio alla fine: sul tracciato di 7,2 km, disegnato intorno alla piazza, il team si è imposto con il tempo di 24’58”, correndo a una media di 3’28” al chilometro, Borgo Podgora si è classificato secondo in 26’42”, e Borgo Carso terzo con 29’04”.

La dichiarazione del sindaco di Latina Matilde Celentano: “Vedere il cuore della città così pieno, a coronamento di una giornata di sport e passione, è molto bello la passione per questo appuntamento ha coinvolto l’intera comunità, confermando come il Palio dei Borghi sia un evento capace di unire tradizione, agonismo e spirito di comunità”.

L’assessore Annalisa Muzio ha sottolineato inoltre il grande valore aggregativo del Palio, entrato di diritto nella storia della città. Gianluca Marchionne, presidente dell’Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo, organizzatore dell’evento, ha rimarcato l’importanza di manifestazioni come questa, in grado di coinvolgere sempre più persone. Anche Andrea Chiarato ha evidenziato la capacità del Palio di aggregare e appassionare. Sono intervenuti, tra gli altri, il Delegato ai Grandi Eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi, il vicepresidente nazionale Opes Davide Fioriello, Daniele Valerio di Opes e il presidente di Unindustria Fausto Bianchi.

La gara, ha inaugurato il Villaggio Europeo dello Sport, ai piedi del podio si è piazzato Borgo Sabotino (29’24”), seguito da Borgo Grappa (29’42”) e Borgo Faiti (29’42”). Settimo posto per Borgo Montello (29’43”), ottavo per Borgo Santa Maria (31’25”), nono per Borgo Piave (31’40”), decimo per Borgo Isonzo (32’14”). A chiudere la classifica Borgo San Michele (33’33”) e Inteam (34’59”), la squadra di atleti speciali che ha emozionato il pubblico con l’arrivo commovente: il professor Adriano Percoco ha, come sempre, trainato suo figlio Fabrizio sui pattini, seguito da decine di altri atleti che hanno varcato insieme il traguardo.

L’evento è stato presentato da Giuseppe Baratta e, prima del via il pubblico ha assistito al flash mob di Christian Manzi dedicato alle manovre salvavita in caso di problemi cardiaci. La giornata è stata arricchita dalle esibizioni delle majorette Blue Twirling, degli sbandieratori di Cori e delle cheerleader del Galilei Sani.