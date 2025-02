Pallamano, Adattiva Pontinia forza “11”: contro Salerno un altro successo

L’Adattiva Pontinia continua la sua marcia trionfale in Serie A1 femminile di pallamano, battendo il Salerno 32-30 e conquistando l’undicesima vittoria consecutiva. Il successo, ottenuto di fronte al pubblico del palazzetto Marica Bianchi, proietta la squadra di coach Nikola Manojlovic al secondo posto solitario con 30 punti, dietro solo al Bressanone.

Partita combattuta sin dalle prime battute: Pontinia parte forte con Colloredo e Gomez (2-0), ma il Salerno risponde colpo su colpo, chiudendo il primo tempo sotto di due lunghezze (16-14). Nella ripresa, le padrone di casa allungano fino al 24-20, ma il Salerno non molla e si riporta a -1 (26-25). Nel finale, la solidità difensiva di Piantini e le giocate decisive di Gomez e Manojlovic regalano il successo al Pontinia.

“Le ragazze hanno dimostrato ancora una volta coesione e crescita – ha dichiarato il direttore generale Giovanni Nasta –. Abbiamo battuto un avversario forte con grande cuore, testa e capacità di gestione della gara”.

Il Pontinia, che non perde dal match d’andata con il Salerno dello scorso 19 ottobre, si prepara ora alle Finals di Coppa Italia, in programma a Riccione dal 28 febbraio. In campionato, le prossime sfide saranno contro Bressanone, Leno, Erice, Ferrara e Padova.