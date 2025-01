Pallamano, Adattiva Pontinia in vetta dopo la vittoria contro Mezzocorona

L’Adattiva Pontinia conquista la decima vittoria stagionale, superando 35-24 il Mezzocorona e salendo provvisoriamente in vetta alla classifica della Serie A1 femminile. Nonostante un avvio difficile (0-3), le padrone di casa hanno reagito e, trascinate da Eleonora Colloredo (11 reti), Luisella Podda e Antonella Piantini, hanno dominato la partita, chiudendo il primo tempo sul 18-10 e ampliando il vantaggio nella ripresa.

Esordio per Siria Lauretti, mentre in tribuna si è vista Sandra Radovic, pronta a tornare in campo dopo l’infortunio.

«Questa vittoria è molto importante dopo una lunga sosta – ha dichiarato Luisella Podda –. Abbiamo conquistato punti fondamentali, ma dobbiamo migliorare il nostro approccio alle partite. Non siamo partite con la giusta intensità e concentrazione, e dobbiamo fare meglio in questo aspetto. Ogni match è benzina per la nostra corsa, ma dobbiamo affrontarli sempre con la giusta mentalità fin dall’inizio».

Pontinia si conferma così una delle protagoniste del campionato, con la vetta a portata di mano.

ADATTIVA PONTINIA – MEZZOCORONA 35-24 (18-10 p.t.)

ADATTIVA PONTINIA: Piantini, Sitzia, Peppe, Podda 8, Saraca, Lauretti, Colloredo 11, Manojlovic 3, Apuzzo, D’Ambrosio 5, Stefanelli 1, Giardino, Gomez 6, Crosta 1. All. Manojlovic

MEZZOCORONA: Pilati, Chandarli 3, Terrana, Lona, Campestrini 1, Maurer, Raifer 4, Ratsika, Demattio 3, Dalla Valle, Giovannini 3, Bassanese 2, Italiano, Nunes Santos 8. All. Giovannini

ARBITRI: Ciro Cardone e Luciano Cardone