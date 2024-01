Pallamano, domani l’esordio in Supercoppa per l’HC Cassa Rurale Pontinia

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con la Supercoppa Italiana per l’HC Cassa Rurale Pontinia. La squadra del presidente Mauro Bianchi inizierà l’avventura nella competizione tricolore con la complicatissima sfida di domani ore 20:30 presso ‘La Casa della Pallamano’ di Chieti con l’Erice, una potenza assoluta del campionato di serie A1, una squadra dalle potenzialità incredibili e che nell’ultima partita di campionato ha realizzato 45 reti subendone appena 9. Sia Pontinia sia Erice sono al debutto assoluto in questa competizione.

“La nostra arma migliore è l’espressione del collettivo, lo abbiamo dimostrato tante volte anche durante questa stagione, e non ci resta che provare ancora ma la cosa più importante riguarda le parole d’ordine che dobbiamo avere in mente in questi giorni e che sono, in ordine sparso, le seguenti: gioia, allegria, contentezza e festosità – chiarisce coach Antonj Laera, alla guida del Pontinia con Giovanni Nasta – Abbiamo conquistato questo traguardo prestigioso grazie al lavoro straordinario fatto nella passata stagione e quindi siamo felici di poterci partecipare consapevoli che sfide di questo spessore ci insegnano a diventare sempre più competitivi. Il nostro avversario? Erice è una squadra costruita per vincere tutto, nel roster ha individualità capaci di cambiare le partite e noi faremo il possibile per complicargli la vita”.

Un unico precedente in stagione, che tra l’altro non aiuta i pronostici: 29-29 in Sicilia nel match dell’11 novembre scorso. Nell’Erice il coach Nikola Manojlovic sorride per il rientro della franco-camerunense Karichma Ekoh, determinante nel successo neroverde nella Coppa Italia dell’anno scorso e da lì in avanti autentica trascinatrice.

“Il match di campionato contro Pontinia era terminato con un pari, ma questa sarà una gara secca e, come tale, riserverà tante incognite e insidie – ha dichiarato alla Federazione Italiana Giuoco Handball Lorena Benincasa, capitano dell’Erice – Mi aspetto una semifinale su alti ritmi. Avrà la meglio chi sbaglierà meno e, cosa ancora più importante, chi riuscirà a mantenere la lucidità nell’arco dei 60′. Incontriamo una squadra forte, uscita rinforzata dall’estate, con tante qualità e un’ottima guida tecnica. Noi abbiamo lavorato tanto durante le festività natalizie per correggere ciò che non è andato nella prima parte di stagione. Siamo in una buona condizione fisica. Proveremo ad aprire il nostro 2024 nel migliore modo possibile”.

Nell’altra semifinale, in programma alle 18:30, il Salerno sfiderà il Bressanone. La finalissima poi è in programma domenica 7 gennaio, sempre a Chieti, alle 18:30.

Le Finals di Supercoppa femminile saranno trasmesse sulla piattaforma PallamanoTV, in chiaro e gratuitamente. La piattaforma è raggiungibile al link federhandball.it/pallamanotvfigh. In parallelo, tutti gli incontri saranno visibili sul canale YouTube della Federhandball.