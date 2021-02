Pallamano, HC Cassa Rurale Pontinia-Brixen partita all’ultimo respiro

PONTINIA – Partita all’ultimo respiro per L’HC Cassa Rurale Pontinia, che al ritorno da Bressanone, si porta a casa un solo punto in casa del Brixen, che ricordiamo essere la seconda forza della serie A Beretta femminile. La squadra pontina guidata da Giovanni Nasta è stata raggiunta sul finale con risultato 23-23 dalla rete di Giada Babbo. Scena che sa di dejavu, in quanto questo stesso episodio, si è verificato nella partita di andata con la medesima giocatrice. Il Pontinia del presidente Mauro Bianchi, tirate le somme, si ritrova al sesto posto con 16 punti in classifica e 14 match giocati. Al pari con la squadra di Mestrino (con 13 match giocati) e con le ragazze di Ariosto Ferrara (con 15 match giocati).

“Nelle partite di pallamano può succedere di tutto ma io ho visto un grande HC Cassa Rurale Pontinia che meritava la vittoria, invece è arrivato ancora un pareggio contro il Brixen, lo stesso punteggio della gara di andata e ancora un punto perso come all’andata, non lo reputo un punto guadagnato – dichiara il presidente Mauro Bianchi – Purtroppo per impegni di lavoro non ho potuto seguire la squadra a Bressanone ma ho seguito la partita in streaming e ho visto una bellissima partita. Siamo una grande squadra e meritavamo di vincere. Dobbiamo gestire meglio alcune situazioni di gioco e migliorare le nostre prestazioni mantenendo forza, determinazione e coraggio fino alla fine. Bisogna lavorare senza mollare mai, dobbiamo credere in noi stessi essere orgogliosi di quello che stiamo facendo e non lasciarci sfuggire più nessuna occasione che arriverà da qui in avanti”.

Il coach Giovanni Nasta, è contento dell’impegno della sua squadra e con positività dichiara “Sono orgoglioso delle mie giocatrici perché ci hanno messo il cuore e hanno avuto la capacità di trasformare in positivo anche i momenti in cui avevamo difficoltà. Hanno prodotto un capolavoro di intensità difensiva cambiando tatticamente, in maniera repentina, quando necessario e sono state capaci di adattarsi a un avversario sicuramente più esperto e scaltro – specifica il coach – Alla fine non siamo stati sicuramente fortunati, ma questo m’interessa poco perché sono sempre più orgoglioso di questo gruppo che sta diventando sempre più squadra. Sul campo sono guerriere e adesso pensiamo a battere il Cellini Padova che arriva da due vittorie e poi testa a Salsomaggiore per le finali di Coppa Italia, un importante obiettivo stagionale centrato”.

SSV BRIXEN SUDTIROL – HC CASSA RURALE PONTINIA 23-23 (15-13 p.t.)

SSV BRIXEN SUDTIROL: Pruenster, Abfalterer 3, Babbo 8, Di Carlantonio, Durnwalder, Ghilardi 6, Hilber 1, Maurberger, Nothdurfter 2, Pernthaler, Poce, Vegni 3, Vikoler. All. Noessing.

HC CASSA RURALE PONTINIA: Bordon, Franceschini, Barbosu 4, Bassanese 2, Bellu, Bernabei 2, Conte, Di Prisco, Guidi, Milkovic, Podda 5, Put 4, Rueda, Squizziato 6. All. Nasta.

Arbitri: Zancanella e Testa.