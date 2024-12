Pallamano, Impresa dell’Adattiva Pontinia: Erice battuta

L’Adattiva Pontinia chiude il girone d’andata con una vittoria che vale doppio: davanti al pubblico di casa del palazzetto dello sport “Marica Bianchi”, la squadra del presidente Mauro Bianchi infligge la prima sconfitta stagionale all’Erice, interrompendo la striscia di nove vittorie consecutive delle siciliane.

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, con l’assenza di Sandra Radovic e le condizioni precarie di altre giocatrici come Eleonora Colloredo, dolorante al ginocchio per tutto il match, la formazione guidata da coach Nikola Manojlovic ha saputo trovare compattezza e determinazione, vincendo di squadra.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Mauro Bianchi: “Il bilancio è sicuramente positivo, soprattutto perché abbiamo chiuso con una vittoria davanti al nostro pubblico, che ci ha trasmesso un calore incredibile. Le assenze? Spero che tutte possano tornare a disposizione al più presto, ma devo sottolineare che chi è sceso in campo, chi è subentrato e chi non ha giocato, ha saputo creare un gruppo unito. Abbiamo vinto di squadra, usando il cuore”.

Con questa vittoria, l’Adattiva Pontinia si gode la pausa natalizia, utile per recuperare le giocatrici infortunate e riprendere energie in vista della seconda parte della stagione. L’entusiasmo del pubblico, il cuore e la compattezza del gruppo saranno le armi principali per affrontare le prossime sfide.