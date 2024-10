Pallamano, l’Adattiva Pontinia esce dall’EHF Cup a testa alta contro il Malaga

L’Adattiva Pontinia esce sconfitta dal match di ritorno contro il Malaga (31-22), venendo eliminata dall’EHF European Cup. Nonostante il risultato, la formazione italiana ha mostrato grande cuore e determinazione, soprattutto nel primo tempo, riuscendo a mettere in difficoltà le spagnole per buona parte della gara. Il presidente Mauro Bianchi ha espresso soddisfazione per la prova della squadra: “Abbiamo onorato i nostri colori, ora ci concentriamo sul campionato”. Anche il direttore tecnico Giovanni Nasta ha visto il lato positivo del doppio confronto, elogiando la bomber Colloredo, autrice di 7 gol, e il rientro di Manojlovic e D’Ambrosio.