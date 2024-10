Pallamano, l’Adattiva Pontinia nelle scuole: occhi sulla gara col Bressanone

L’Adattiva Pontinia non si limita agli allenamenti in vista della ripresa del campionato di serie A1 femminile, ma porta anche la pallamano nelle scuole del territorio. Recentemente, le giocatrici Sandra Radovic, Antonella Piantini e Irene Stefanelli hanno visitato l’istituto Plinio il Vecchio di Cisterna di Latina, incontrando oltre 200 studenti presso il plesso Giovanni Cena. Durante l’incontro, hanno condiviso con i ragazzi la loro esperienza da atlete, spiegato le regole della pallamano e simulato alcune situazioni di gioco, con l’aiuto dei professori Francesca Giangrande e Luigi Turco. «Per noi è stato molto stimolante raccontare la pallamano ai giovani e avvicinarli al mondo dello sport», hanno dichiarato le giocatrici.

Nel frattempo, la squadra continua la preparazione sotto la guida di coach Nicola Manojlovic per la ripresa del campionato, fissata per il 2 novembre al palazzetto Marica Bianchi, dove affronterà il Bressanone. Per questa occasione tornerà disponibile Ramona Manojlovic, reduce dagli impegni con la nazionale, che si unirà alla compagna Colloredo, attuale capocannoniera del campionato con 47 gol, e al resto della squadra.