Pallamano, l’Adattiva Pontinia perde in casa del Cassano Magnago

Si interrompe la corsa della pallamano Adattiva Pontinia. Dopo due vittorie consecutive, la formazione pontina cade contro il Cassano Magnago, con il risultato finale di 25-22.

Dopo un primo tempo equilibrato, chiusosi sull’11-10, l’andamento della gara è rimasto pressoché invariato anche nella ripresa. I palloni decisivi sono passati per le mani di Barbosu, autrice di 8 reti e miglior marcatrice dell’incontro, Ponti e Gozzi, che hanno trascinato il Cassano Magnago nei possessi determinanti.

Il Pontinia che però commette troppi errori, che risultano pesanti nel finale. La partita si è decisa con un break di 4-0 piazzato dal Cassano Magnago tra il 54′ e il 57′, portando il punteggio sul 24-21. Nonostante il momentaneo -2 firmato da Crosta, il Pontinia non riesce a ribaltare la gara.

A margine della gara queste le dichiarazioni del direttore Giovanni Nasta:”La partita è stata molto complicata ed equilibrata, la sfida è stata anche bella da seguire perché ci sono stati molti errori da entrambe le parte e questo ha messo pepe al match. Sul 21-21 abbiamo commesso tre errori di seguito e le nostre avversarie sono state capaci di mettere a segno i gol decisivi. Il Cassano Magnago non ha rubato nulla, sono state più ciniche di noi e hanno approfittato della nostra poca lucidità dovuta anche alle turnazioni un po’ limitate nonostante la grandissima disponibilità e capacità delle nostre giovanissime. L’abbiamo affrontata in piena emergenza infortuni con Manojlovic che è stata portata in panchina solo per restare con le compagne, mentre anche la Colloredo ha giocato stoicamente nonostante qualche problema. Mi auguro che la sosta ci dia la possibilità di recuperare qualche infortunata così da ripresentarci pronti per la ripresa che ci vedrà impegnate tra campionato e coppa europea».

Il Tabellino

CASSANO MAGNAGO – ADATTIVA PONTINIA 25-22 (11-10 p.t.)

CASSANO MAGNAGO: Bertolino, Maggioni, Manfredini, Chianese, Cobianchi, Gozzi 2, Laita 2, Zanellini, Macchi, Ponti 5, Ghilardi 2, Gheller, Barbosu 8, Barbuscia, Taddeo, Milan. All. Kolec

ADATTIVA PONTINIA: Piantini, Sitzia, Podda 3, Saraca, Colloredo 7, Manojlovic, Peppe, Jovicevic 6, Stefanelli 1, Giardino, Radovic 3, Crosta 2. All. Manojlovic

Arbitri: Castagnino e Manuele, del. Fabbian