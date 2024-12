Pallamano, l’Adattiva Pontinia schianta Padova: 33-25 e ottava vittoria

L’Adattiva Pontinia continua la sua straordinaria marcia nel campionato di Serie A1 femminile di pallamano, superando con autorità il Cellini Padova per 33-25 nella sfida casalinga. Con questa vittoria, l’ottava su dieci gare disputate, le pontine salgono a 16 punti in classifica, confermando il loro ottimo momento di forma.

Un avvio equilibrato, poi Pontinia dilaga

La partita è iniziata su ritmi molto combattuti, con il Padova deciso a rendere la vita difficile alla squadra del presidente Mauro Bianchi. Nel primo tempo, il Pontinia è stato trascinato dalle parate decisive di Piantini e dai gol di Colloredo e Manojlovic, che hanno permesso alle padrone di casa di chiudere la prima frazione avanti 15-11.

Nel secondo tempo, però, il Pontinia ha cambiato marcia, piazzando un parziale devastante che ha spezzato definitivamente l’equilibrio. L’allungo è stato firmato da Podda, Crosta, Stefanelli e D’Ambrosio, con un gioco veloce e incisivo che ha portato il vantaggio sul 30-17. Gli ultimi minuti hanno visto numerosi cambi da entrambe le parti, ma il divario ormai era incolmabile e il match si è chiuso sul 33-25.

Le parole di Cecilia D’Ambrosio

Al termine della gara, Cecilia D’Ambrosio ha commentato: «Abbiamo sofferto all’inizio contro un avversario che voleva metterci in difficoltà, ma alla lunga siamo riuscite a riorganizzarci e imporre il nostro gioco. Questa vittoria è importante perché conferma il nostro percorso. A livello personale sono soddisfatta, sto lavorando per recuperare pienamente e mi fa piacere dare il mio contributo alla squadra».

Un impegno anche fuori dal campo

Prima del match, l’Adattiva Pontinia ha dato spazio alla solidarietà, portando in campo i cuccioli dell’associazione di volontariato Salvi per un Pelo, in collaborazione con il canile Galileo Galilei di Latina e l’associazione Quattro Zampe. L’iniziativa mirava a sensibilizzare il pubblico sulle adozioni e sul contrasto all’abbandono degli animali. Durante l’intervallo, il presidente Mauro Bianchi ha anche omaggiato Giuliana Mestrinaro, storica tifosa della squadra, con una maglia ufficiale del club.

Prossimo appuntamento: il recupero con Erice

L’Adattiva Pontinia tornerà subito al lavoro per preparare il recupero della nona giornata di regular season contro l’Erice, in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 15:00 al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia. Un’occasione per consolidare ulteriormente il proprio cammino in campionato.