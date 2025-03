Pallamano, l’Adattiva Pontinia si arrende alla capolista Erice: sconfitta dopo 13 successi consecutivi

Dopo una striscia di 13 vittorie consecutive, l’Adattiva Pontinia inciampa in Sicilia contro la capolista Erice. Al Pala Cardella finisce 26-15 per le padrone di casa, che riscattano così l’unica sconfitta stagionale subita all’andata proprio contro il Pontinia. Con questo risultato, la squadra di coach Nikola Manojlovic resta ferma a 34 punti, mentre l’Erice si porta a +4 in classifica, ipotecando il primato a due giornate dal termine della stagione regolare.

Deluso per la prestazione il presidente Mauro Bianchi: “Sono amareggiato soprattutto per l’atteggiamento visto in campo. Ho subito chiesto alla squadra una reazione, perché non possiamo permetterci di affrontare partite di questo livello senza la giusta intensità e concentrazione. Sono però convinto che staff tecnico e giocatrici sapranno analizzare quanto accaduto e trovare le soluzioni giuste per affrontare al meglio il finale di stagione. Abbiamo ancora obiettivi importanti davanti a noi e sono certo che sapremo farci trovare pronti”.

Il match si era aperto con un buon avvio per il Pontinia, avanti 2-4 nei primi minuti, prima della rimonta dell’Erice, che sul 7-6 ha preso il comando della gara, chiudendo il primo tempo sul 14-8. Nella ripresa le siciliane hanno continuato a spingere, portandosi prima sul 16-8 e poi allungando progressivamente fino al 26-15 finale.

“Partita da dimenticare – ha ammesso capitan Luisella Podda – Dopo un buon inizio è mancata completamente continuità e carattere. Loro hanno giocato con concretezza e difeso benissimo, mentre noi non siamo riuscite a imporre il nostro gioco veloce. Siamo tutte provate e probabilmente paghiamo le energie spese nelle 13 vittorie di fila. Dispiace per i nostri tifosi e per la società, ma dobbiamo reagire subito. Per restare in alto serve carattere e solidità, e abbiamo voglia di riscattarci immediatamente”.

Per il Pontinia la migliore marcatrice è stata Gomez con 6 reti, mentre tra le fila dell’Erice l’ex Ateba ha brillato con 8 gol. La squadra di Manojlovic, già qualificata ai playoff scudetto, dovrà ora chiudere la regular season con le sfide contro il Securfox Ariosto (sabato 5 aprile in casa) e in trasferta contro il Cellini Padova.

AC LIFE STYLE ERICE – ADATTIVA PONTINIA 26-15 (14-8)

AC LIFE STYLE ERICE: Pinto Pereira, Ramazzotti, Iacovello, Priolo, Bernabei 3, Eghianruwa 1, Coppola, Tarbuch 3, Losio 3, Cozzi, Benincasa, Dalle Crode, Di Prisco, Pessoa 2, Ateba 8, Cabral 6. All. Cabeza.

ADATTIVA PONTINIA: Piantini, Sitzia, Peppe, Podda 1, Colloredo 3, Manojlovic 2, Apuzzo, D’Ambrosio, Stefanelli 2, Giardino, Radovic, Gomez 6, Crosta 1. All. Manojlovic.

Arbitri: Bassan e Bernardella. Delegato: Chiarello.