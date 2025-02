Pallamano, l’Adattiva vince anche a Teramo e conferma il secondo posto

Altra grande prova per l’Adattiva Pontinia, che si impone per 28-42 a Teramo e porta la sua striscia consecutiva di vittorie a dieci. La formazione di coach Manojlovic tiene così salda la seconda posizione in campionato, in attesa del posticipo tra Erice e Mezzocorona.

Nonostante il risultato schiacciante, la gara è stata comunque tutto fuorché semplice, specie nel primo tempo, con le ospiti che, però, hanno sempre condotto il match con un buon margine di vantaggio. Il primo parziale si è chiuso sul 16-19 per poi accelerare nel secondo tempo fino al 28-42 finale.

Ai microfoni della società si è presentato, nel post-gara, il mister della formazione pontina, dettosi soddisfatto della prestazione delle sue ragazze: “Il Teramo, come era nelle aspettative, ha dimostrato di avere carattere e, specie nel primo tempo, ci ha dato molto filo da torcere poi nella ripresa siamo rientrate con una determinazione maggiore e tutto quello che avevamo provato è andato bene, per questo devo fare i complimenti alla squadra ora non ci resta che continuare a lavorare, a testa bassa, per arrivare preparati alla prossima sfida con il Salerno e anche alla Coppa Italia”

IL TABELLINO

SIRIO TOYOTA TERAMO – ADATTIVA HC PONTINIA 28-42 (p.t. 16-19)

SIRIO TOYOTA PALERMO: Di Pietro, Notarianni 4, Sila, Pugliara 4, Canzio 2, Rejeb 8, De Angelis, Baldassarre, Ntessi, Bellu 2, Farise’ 4, Ammar 8, Giamberardino, De Flaviis, Galletti. All. Palarie.

ADATTIVA HC PONTINIA: Piantini, Sitzia, Peppe, Podda 6, Colloredo 11, Monojlovic 9, Apuzzo, D’Ambrosio 1, Stefanelli 3, Giardino 1, Radovic 2, Gomez 7, Crosta 2. All. Monojlovic.

Arbitri: Fasano e Lorussi