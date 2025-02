Pallamano, l’Adattiva vince ancora e tocca quota 600 goal in stagione

L’Adattiva Pontinia vince anche contro il Bressanone e centra la dodicesima vittoria consecutiva nel campionato di pallamano di serie A1 femminile. Numeri incredibili per la squadra di Nicola Manojlovic, in grado non solo di toccare quota sedici vittorie stagionali, ma anche di centrare i seicento goal stagionali grazie al grande lavoro delle sue ragazze, confermandosi come il miglior attacco della massima serie.

LA CRONACA DEL MATCH

Il Bressanone parte meglio del Pontinia, portando subito il match sul 3-1 ma, dopo solo sei minuti, Colloredo accorcia e fa 3-2. Sono sempre le padrone di casa a mantenere un importante margine di vantaggio e l’Adattiva cerca di non darsi per vinta. Dopo l’intervallo, le ragazze di Manojlovic riagganciano e mettono la freccia, ritrovandosi, nel giro di pochi minuti, davanti al Bressanone. Sul 23-25, le padrone di casa provano a impensierire ancora la squadra ospite e il finale è molto intenso con Piantini che mura Babbo salvando il 25-26 e poi è Podda a chiuderla definitivamente sul 25-28. Non basta al Bressanone il goal del 26-28, utile solo per le statistiche.

“Sapevamo che quello di Bressanone è un campo sempre molto difficile, loro sono ragazze che non mollano mai e oggi s’è visto – ammette Ramona Manojlovic a fine partita – Per quanto ci riguarda sicuramente non è stata una delle nostre miglior prestazioni: abbiamo commesso troppi errori e lo abbiamo fatto sia in attacco sia in difesa. Ora torniamo a Pontinia con l’obiettivo di rimetterci subito a lavoro per correggere le cose che non sono andate bene con l’idea di dover lavorare anche per la Coppa Italia che tra poco ci vedrà impegnate nelle Final Eight di Riccione”.

IL TABELLINO

BRIXEN SÜDTIROL – ADATTIVA PONTINIA 26-28 (15-14 p.t.)

BRIXEN SÜDTIROL: Unterweger, Schatzer, Lucarini 8, Hilber 4, Zizzo, Nothdurfter 5, Vegni 4, Bordon, Habicher 3, Babbo 1, Fischnaller, Di Carlantonio 1, Gamper, Ghonim. All. Bacher

ADATTIVA PONTINIA: Piantini, Sitzia, Peppe, Podda 9, Colloredo 2, Manojlovic 7, Apuzzo, D’Ambrosio, Stefanelli 2, Giardino, Radovic 2, Gomez 6, Crosta. All. Manojlovic