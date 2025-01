Pallamano, Pontinia supera Cassano e vola in testa alla classifica

L’Adattiva Pontinia si impone con un netto 31-22 contro il Cassano Magnago, ottenendo una vittoria fondamentale che la porta provvisoriamente in vetta alla classifica della Serie A1 femminile. Questo successo, il dodicesimo in stagione, conferma la forza offensiva del Pontinia, che con 456 gol realizzati si conferma la miglior squadra in attacco del campionato. La cubana Suleiky Gomez si distingue come la migliore realizzatrice con otto gol, mentre il portiere Antonella Piantini gioca un ruolo decisivo, fermando le incursioni avversarie con parate importanti.

Il match si sviluppa inizialmente in modo equilibrato, con il Cassano che prova a tenere il passo del Pontinia, ma è proprio la difesa delle padrone di casa a emergere nel momento giusto. Dopo un inizio di gara caratterizzato da un susseguirsi di parate da entrambe le parti, il Pontinia riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio per 11-10. Nella seconda frazione, la squadra di coach Nikola Manojlovic alza il ritmo e allunga con un parziale che la porta a un vantaggio di 16-12. Nonostante alcuni tentativi di recupero da parte del Cassano, il Pontinia gestisce il vantaggio fino a chiudere con un distacco di dieci gol, fissando il punteggio finale sul 31-22.

Coach Nikola Manojlovic, soddisfatto della prestazione, ha sottolineato: “Abbiamo preparato bene la partita e le ragazze erano consapevoli di quello che dovevano fare. Nel primo tempo abbiamo faticato un po’ a sistemare alcune dinamiche difensive, ma nel secondo tempo abbiamo giocato con molta più velocità e aggressività, sfruttando meglio le situazioni di gioco. La squadra ha fatto un passo in avanti nella gestione della gara, soprattutto nelle fasi decisive”.

L’Adattiva Pontinia ha quindi dimostrato grande determinazione e maturità, riuscendo a prevalere su una delle avversarie più temibili, mantenendo salda la testa della classifica almeno per il momento.

ADATTIVA PONTINIA – CASSANO MAGNAGO 31-22 (11-10 p.t.)

ADATTIVA PONTINIA: Piantini, Sitiza, Peppe, Podda 3, Lauretti, Colloredo 5, Manojlovic 4, Apuzzo, D’Ambrosio 1, Stefanelli 7, Giardino, Radovic, Gomez 8, Crosta. All. Manojlovic

CASSANO MAGNAGO: Bertolino, Lain 3, Manfredini, Cobianchi 1, Cozzi, Laita 4, Trevisan, Macchi, Ponti 2, Ghilardi 9, Gheller 1, Barbosu 1, Barbuscia 1, Milan. All. Kolec.

Arbitri: Anastasio e Zappaterreno (del. Visciani)