Pallamano, primi passi verso il sogno: la semifinale scudetto d’andata va all’Adattiva

In una gara apertissima e con continui ribaltamenti di punteggio, l’Adattiva Pontinia la sfanga al Bianchi contro Salerno, mettendo un piede in direzione del traguardo. Le ragazze di Manojlovic hanno chiuso la gara d’andata, valevole per l’accesso alla finale scudetto, sul 20-18, desiderose di ripetere l’impresa anche in trasferta.

Il match ha visto un primo tempo di rincorsa, con Salerno avanti fino al 2-6, ma con Pontinia capace di risalire trascinata da Colloredo e da capitan Podda. L’aggancio arriva sul 9-9 e da lì le padrone di casa prendono il controllo, chiudendo il primo tempo sul 13-10. Nella ripresa, nonostante il tentativo di rimonta del Salerno, l’Adattiva ha saputo resistere e colpire nei momenti decisivi con Manojlovic e Gomez, sigillando la vittoria.

Da menzionare la strepitosa prestazione da parte del portiere Antonella Piantini, che ha neutralizzato ben sette rigori, tra parate e legni, portandosi a casa l’MVP della gara.

Arrivano anche le congratulazioni da parte di un commosso Mauro Bianchi, presidente della società: “Complimenti di cuore per la vittoria le ragazze state fantastiche, poi sugli spalti uno spettacolo mai visto prima e la città di Pontinia merita tutto questo entusiasmo, questa passione, questa energia ma per continuare a sognare abbiamo bisogno del supporto di tutto il territorio perché insieme possiamo fare grandi cose”.

Il tabellino

ADATTIVA PONTINIA – JOMI SALERNO 20-18 (p.t. 13-10)

ADATTIVA PONTINIA: Piantini, Peppe, Sitzia, Podda 2, Rossetto, Lauretti, Colloredo 7, Manojlovic 5, Apuzzo, D’Ambrosio, Stefanelli, Giardino, Radovic 2, Gomez 3, Crosta 1. All. Manojlovic.

JOMI SALERNO: Mangone 2, Dalla Costa 1, Lepori, Rossomando 2, Squizziato 2, Fabbo 3, Woller 2, Danti, Lanfredi, Lauretti, Linder, Bujnochova 3, Battiston, Barreiro 2, Falser, Gislimberti 1. All. Vincent.

Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe

Del. Luigi Visciani