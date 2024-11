Pallamano, vittoria preziosa per l’Adattiva Pontinia contro il Bressanone

L’Adattiva Pontinia si è imposta con un emozionante 31-28 contro il Bressanone, consolidando la propria posizione in classifica nel campionato di serie A1 di pallamano femminile. Con questo successo, la squadra di casa ha raggiunto i dieci punti, ottenendo il quinto trionfo in sette partite e agganciando proprio il Brixen nella lotta per le posizioni alte.

La protagonista indiscussa della serata è stata Ramona Manojlovic, che ha messo a segno 10 gol, dimostrando una volta di più il suo valore. Altrettanto importanti sono state le performance di Irene Stefanelli, con 6 reti, e di Colloredo e Podda, che hanno contribuito con 5 centri ciascuna. Tuttavia, è stata l’estremo difensore Antonella Piantini a fare la vera differenza, grazie a una serie di interventi decisivi che hanno permesso al Pontinia di mantenere il vantaggio nei momenti chiave.

La partita ha avuto un andamento altalenante. Dopo un primo tempo chiuso con il Pontinia in vantaggio 15-18, le squadre hanno lottato in un equilibrio costante. La squadra di casa ha saputo reagire, iniziando bene il secondo tempo con un parziale di 4-1 che l’ha portata avanti sul 24-20. Tuttavia, il Bressanone ha dato il massimo, riuscendo a pareggiare a 28 nel finale. In questo frangente, la freddezza di Manojlovic e le parate decisive di Piantini hanno permesso al Pontinia di conquistare il punteggio finale di 31-28.

ADATTIVA PONTINIA – BRIXEN SUD TIROL: 31-28 (15-18 p.t.)

ADATTIVA PONTINIA: Piantini, Sitzia, Peppe, Podda 5, Saraca, Colloredo 5, Manojlovic 10, Apuzzo, D’Ambrosio 1, Jovicevic 2, Stefanelli 6, Giardino, Radovic 1, Crosta 1. All. N. Manojlovic

BRIXEN SUD TIROL: Luchin, Unterweger, Eichner 3,

Lucarini, Hilber 6, Zizzo 4, Notdhurfter, Vegni 2, Habicher 2, Babbo 6, Di Carlantonio 1, Gamper, Judy 4. All. Waldner

Arbitri: Fasano e Lorusso, del. Visciani.