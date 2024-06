Pallanuoto, Antares Latina ad un passo dalla Serie B

Un’ottima Antares supera 11 a 8 il Villa Aurelia in gara 1 dei play-off Serie C per la promozione in Serie B. Gli atleti di Mauro Gubitosa hanno interpretato il match con una difesa compatta e veloci ripartenze, portandosi nel primo tempo più volte sul doppio vantaggio: 2 a 0, 3 a 1 e 4 a 2, con reti di Veglia, Chemello e doppietta di Zamperin. Villa Aurelia, con tre reti consecutive, passava sul 5 a 4, ma il cuore dei ragazzi del Presidente Bruno Davoli era grande e hanno ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Comuzzi e al secondo gol di Veglia, chiudendo a metà gara sul 7 a 5.

I rossoblù trovavano anche l’8 a 5 con il fendente di Guriuc nel terzo periodo, che si chiudeva però sull’8 a 7 per le realizzazioni di Agnolet e Biancolilla. L’ultimo quarto è stato un turbine di emozioni; allo spettacolare gol dalla distanza di Comuzzi, per il 9 a 7, replicavano i capitolini, portandosi sul 9 a 8. Leo Chemello trovava poi il jolly del 10 a 8 e, dopo il penalty fallito da Comuzzi, lo stesso Leo con un delizioso assist dava a Zamperin il pallone del definitivo 11 a 8.

ANTARES NUOTO LATINA – VILLA AURELIA ROMA 11 – 8 (4-4; 3-1; 1-2; 3-1)

Arbitro: sig. Femiano

Antares:

– Abballe

– Veglia 2

– Chemello 2

– Fedeli

– Comuzzi 3

– Meccariello

– Tempera

– Zonta

– Troiso

– Zamperin 3

– Fava

– Guriuc 1

– Viccione

Tpv: Mauro Gubitosa

Villa Aurelia:

– Defedilta

– Fioravanti

– Capponi

– Agnolet 3

– Colletti

– Curcio 1

– Annigoni

– Paris

– Biancolilla 3

– Maggi

– Pacciani

– Ferri

– Verna 1

Tpv: Andrea Cappotto

Superiorità:

– Antares 1/7, Rig 0/1 (sbagliato da Comuzzi)

– Villa Aurelia 3/8

COMMENTI POST-PARTITA

Portiere Lorenzo Abballe:

“La vittoria è meritata, ma è chiaro che non abbiamo fatto nulla, perché in gara 2 ci saranno tante possibili variabili”.

Vicepresidente Matteo Davoli:

“È tutto da decidere, siamo 0 a 0, non è un modo di dire ma la realtà che tutti conosciamo e che coach e capitano hanno subito messo in chiaro”.

Matteo Zamperin:

“Da domani si pensa solo al ritorno, poiché sappiamo bene che il finale sarà scritto sabato prossimo ad Acilia”.

La promozione in Serie B si deciderà quindi sabato 22 giugno ad Acilia, dove Antares Nuoto Latina dovrà confermare la vittoria per assicurarsi il passaggio di categoria.