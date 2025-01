Pallanuoto, la Nuoto 2000 stravince al Pala Galli di Civitavecchia

Parte benissimo la seconda fase del Campionato Ragazzi FIN 2024/25 per la Nuoto 2000, che sbanca il Pala Galli di Civitavecchia con il risultato di 20-7. Quattro tempi dominati in lungo e in largo dalla squadra di Di Zazzo, che ha visto protagonista praticamente tutta la Nuoto 2000, con ben 11 marcatori a referto.

Il tecnico Daniele Di Zazzo è intervenuto, al termine della gara, per commentare lo splendido risultato portato a casa dalla sua formazione:” In una cornice importante come il Pala Galli, i nostri ragazzi vincono con un risultato netto di 20 a 7. Una buona prestazione di tutti ma c’è molto da lavorare. Ho avuto modo di far giocare tutti i ragazzi, e alla fine dell’incontro si può dire di essere sulla buona strada. L’importante è continuare a lavorare, a maggior ragione oggi che siamo rientrati nella nostra piscina di via dei Mille. Siamo certi di dare lustro, in primis alla nostra città, e portare alto il nome della Nuoto 2000.”

Di seguito, la rosa della Nuoto 2000 impegnata a Civitavecchia: Russo, Annis, Arturo, Di Fazio, Ciavardini, Moro, Formaggio, Martufi, Archilletti, Carosi, Loddo, Rapone, Zingaro;

Dirigente: Di Fazio Enrico; Tecnico: Di Zazzo Daniele.