Pallanuoto, l’Antares cade al Foro Italico: 11-7 per la Fiorillo Academy

Seconda sconfitta consecutiva per l’Antares, che al Foro Italico cede alla capolista Fiorillo Academy, ancora imbattuta nel girone. Dopo tre quarti di gara equilibrati, con i pontini sempre avanti nel punteggio, nell’ultimo periodo è arrivato il blackout: dal 6-7 in favore dell’Antares, la squadra ha perso incisività in attacco e concesso due ripartenze decisive agli avversari, che hanno ribaltato il risultato fino all’11-7 finale.

Il coach Mauro Gubitosa, intervenuto ai microfoni della società a fine gara, non ha nascosto la sua delusione in merito alla sconfitta dei suoi: “Abbiamo gettato via tutto con un ultimo parziale al di sotto della mediocrità. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta e farò in modo che non accada più”. Duro anche il presidente Bruno Davoli: “C’è delusione per il risultato, anche se tra alti e bassi eravamo in partita fino al terzo quarto ma poi siamo crollati in primis mentalmente. La Fiorillo ha meritato i 3 punti ma abbiamo commesso una serie infinita di errori nell’ultimo periodo. I ragazzi e il coach sanno cosa ci aspettiamo da loro e che questa non e’ la classifica consona alle nostre potenzialità. Ora mi aspetto una svolta radicale da tutti in allenamento e in partita a livello di atteggiamenti e prestazioni”.